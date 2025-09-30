Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çinli şirketle 250 milyon dolarlık yatırım masada
Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:41 Son Güncelleme: 30.9.2025 11:42

Çinli şirketle 250 milyon dolarlık yatırım masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpsarslan Bayraktar, Çinli Dongfang'la rüzgar türbini üretim tesisi kurmayı değerlendirdiklerini bildirdi. Bayraktar "Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik" dedi.

AA
Çinli şirketle 250 milyon dolarlık yatırım masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Dongfang Electric Corporation firması ile 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation'ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."

ARKADAŞINA GÖNDER
Çinli şirketle 250 milyon dolarlık yatırım masada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz