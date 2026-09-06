Çinliler geliyor

Çin pazarında pandemi sonrası toparlanma hızlandı. Dünyanın en büyük kaynak pazarlarından biri olan Çinli turist sayısı, bu yıl sonunda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Öyle ki 2025 yılında 425 bin 348 Çinli turist ülkemizi ziyaret ettiği ülkemizde bu yıl sonuna kadar sayının 550 bini aşması öngörülüyor. Bu sayının 2027 yılında ise 1 milyonu yakalaması bekleniyor.

76 SEFERLİK HAVA KÖPRÜSÜ

Hatırlanacağı üzere Türkiye 1 Ocak 2026 yılında Çin vatandaşlarına turistik ve transit seyahatlerde vize muafiyeti getirmişti. Bu yeni dönem iki ülkenin havayolu şirketlerinin karşılıklı seferlerini artırmasıyla da desteklendi. Türk Hava Yolları hali hazırda Çin'e haftada 42 yolcu seferi düzenliyor. Kasım ayında başlayacak Çengdu seferleriyle bu sayı 45'e çıkacak. Çin bayraklı hava yolu şirketlerinin de haftada 34 seferi bulunuyor. Böylece iki ülke arasındaki toplam haftalık sefer sayısı 76'ya ulaşıyor. Çinli turist sayısı 2019 yılında 426 bin 344 kişiyle rekor kırmıştı. Pandeminin etkisiyle bu sayı 2020'de 40 bine geriledi. 2022'de 90 bine çıkan Çinli turist sayısı 2023'te yüzde 177'lik artışla 248 bine kadar yükseldi. Bu hızlı ivme 2024 ve 2025 yıllarında da devam ederken bu ülkeden gelen turist sayısı geçen yıl 425 bini bularak pandemi öncesini yakaladı.

7 AYDA YÜZDE 30 ARTTI

Bu yılın başında alınan vize muafiyeti ve havayolu trafiğini artması ülkeden gelen turist sayısında yeni bir vites yükseltti. Yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin'den gelen turist sayısı yüzde 30 artarak 300 bini aştı. Bu yükseliş ivmesinin devam edeceğini aktaran sektör temsilcileri, yıl sonunu 550 bini aşkın Çinli turistle kapatılacağını öngörüyor. Ülkeden gelen turist sayısında asıl sıçramanın ise 2027'de yaşanacağını anlatan turizmciler, önümüzdeki yıl 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılacağını öngörüyor.

9 GECE KALIYORLAR

Dünyanın en kalabalık nüfuslarından biri olan Çin'de 2026 yılında 150 milyon insanın yurtdışına seyahate edeceği öngörülüyor. Çinlilerin öncelikli rotaları arasında ise Malezya, Tayland, Japonya gibi yakın duraklar bulunuyor. Türkiye gibi uzak rotalarda ise uzun konaklama yapan Çinli turistler ortalama 9 gece 10 gün kalıyor. Kişi başı harcamaları ise 1.000 ila 1.500 dolar arasında değişiyor.





TURİZM YATIRIMI DA GELİYOR

ÇIN pazarındaki hareketlilik yalnızca turist sayısıyla sınırlı olmadığını anlatan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Çinli turizm ve yatırım gruplarının özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki konaklama yatırımlarını yakından takip ediyor. Yani Çin yalnızca bir kaynak pazar değil aynı zamanda önemli bir turizm yatırımcısı. Çin ile turizm alanındaki ilişkileri uzun vadeli bir ekonomik ortaklığa dönüştürmeyi de hedefliyoruz" dedi.



KASIMDA ÇIKARMA YAPACAKLAR

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Çinli turiste sağlanan vize muafiyetinin yanı sıra iki ülkenin karşılıklı hava yolu seferlerinin artırmasının turizm verilerine de yansıdığını söyledi. Eresin, "Bu yıl biz Çin'den gelen turist sayısının 550 bini aşmasını bekliyoruz. Ancak asıl etkiyi önümüzdeki yıl göreceğiz. Çin'den gelen turist sayısında yüzde 70-80 artış bekliyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyon Çinli turist" dedi. Çinli turist sayısını daha da yukarı taşımak için çalıştıklarını anlatan Eresin, "Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, İstanbul Ticaret Odası, TUGEV ve THY işbirliğiyle Çin'de kapsamlı bir workshop gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



KİŞİ BAŞI 1.000 DOLAR HARCIYORLAR

ÇIN'den Türkiye'ye en çok turist taşıyan tur operatörlerinden Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Çinli turist Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi. 2027'de 1 milyon hedefini yalamak için pazarda atağa geçtiklerini anlatan Körükçü, "Çinliler özellikle kültür, gastronomi, sağlık ve inanç turizmi sektörün farklı alanlarına çok güçlü katkı sunuyor. Kapadokya, GAP gibi bölgelere büyük ilgi duyuyorlar. 1 haftadan fazla konaklıyorlar ve 1.000 ila 1.500 dolar arası kişi başı para harcıyorlar. O nedenle çok önemli bir pazar" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE ARAMALARI 6 KAT YÜKSELDİ

VİZE muafiyetinin etkisi yalnızca ziyaretçi rakamlarında görülmüyor. Vizesiz seyahat kararının ardından Çin'de Türkiye'ye yönelik uçuş aramalarının kısa sürede yaklaşık 6 kat arttığı bildirildi. Çin'in önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Qunar'ın verilerine göre kararın ardından Çin şehirlerinden İstanbul'a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6.3 kat yükseldi. Antalya'ya uçuş aramaları 1.3 kat, İzmir'e yönelik aramalar ise iki katına çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör