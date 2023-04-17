Çinliler gövde gösterisi yapacak

2023Şangay Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 18 Nisan'da gerçekleşecek fuarda Çinli üreticiler gövde gösterisi yapacak. Çin'in en büyük otomotiv üretici olan Chery, genişleyen ürün gamıyla fuarda yer alacak. Fuarda 2023 Küresel Bayi Toplantısı'nı da gerçekleştirecek olan Chery, dünya genelinde 80'in üzerinde ülke ve bölgeden 1.000'e yakın denizaşırı bayi temsilcisini de standında ağırlayacak. Chery, kapsamlı bir teknolojik sıçrama için HEV ve BEV dahil olmak üzere çok sayıda teknolojinin kombinasyonu yoluyla yeni enerji stratejisini geliştirecek, birden çok pazar segmentinde kapsamlı yerleşim planı ve derinlemesine geliştirme yürütecek.Chery, martta yüzde 52.7'lik bir büyüme gerçekleştirdi ve 10 ay üst üste 100 binin üzerinde satış yaptı. Bu kapsamda Chery'nin ilk çeyrekteki kümülatif satışları yıllık bazda yüzde 44.1 artarak yeni bir rekor kırdı.