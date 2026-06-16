Citi doğal gaz fiyat tahminlerini revize etti: Küresel arz artışı beklentisi öne çıkıyor

Citigroup, küresel doğal gaz piyasasında arz görünümünün iyileşmesine bağlı olarak doğal gaz fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı çekti.
Banka tarafından yapılan değerlendirmede, Hollanda TTF doğal gazı için 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin ortalama fiyat tahmini 12,4 dolar/mmbtu (37 euro/MWh) seviyesine, 2027 yılı tahmini ise 9,2 dolar/mmbtuya (27 euro/MWh) düşürüldü.
Citigroup, son dönemde doğal gaz fiyatlarında görülen gerilemeye rağmen piyasada aşağı yönlü hareket alanının devam ettiğini belirtti.
Bankaya göre, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat kapasitesini daha hızlı artırmasına olanak sağlayabilir. Artan LNG arzının ise küresel doğal gaz piyasasında fiyatlar üzerinde ek aşağı yönlü baskı yaratması bekleniyor.