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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:18

Citi doğal gaz fiyat tahminlerini revize etti: Küresel arz artışı beklentisi öne çıkıyor

Citigroup, küresel doğal gaz piyasasında arz koşullarının güçlenmesi beklentisiyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, özellikle LNG arzındaki artışın doğal gaz fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

Citi doğal gaz fiyat tahminlerini revize etti: Küresel arz artışı beklentisi öne çıkıyor
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Citigroup, küresel doğal gaz piyasasında arz görünümünün iyileşmesine bağlı olarak doğal gaz fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı çekti.

Banka tarafından yapılan değerlendirmede, Hollanda TTF doğal gazı için 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin ortalama fiyat tahmini 12,4 dolar/mmbtu (37 euro/MWh) seviyesine, 2027 yılı tahmini ise 9,2 dolar/mmbtuya (27 euro/MWh) düşürüldü.

Citigroup, son dönemde doğal gaz fiyatlarında görülen gerilemeye rağmen piyasada aşağı yönlü hareket alanının devam ettiğini belirtti.

Bankaya göre, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat kapasitesini daha hızlı artırmasına olanak sağlayabilir. Artan LNG arzının ise küresel doğal gaz piyasasında fiyatlar üzerinde ek aşağı yönlü baskı yaratması bekleniyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#CİTİGROUP #ABD #LNG #DOĞAL GAZ #DOĞAL GAZ FİYATLARI

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