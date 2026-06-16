Citi doğal gaz fiyat tahminlerini revize etti: Küresel arz artışı beklentisi öne çıkıyor

Citigroup, son dönemde doğal gaz fiyatlarında görülen gerilemeye rağmen piyasada aşağı yönlü hareket alanının devam ettiğini belirtti.

Bankaya göre, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat kapasitesini daha hızlı artırmasına olanak sağlayabilir. Artan LNG arzının ise küresel doğal gaz piyasasında fiyatlar üzerinde ek aşağı yönlü baskı yaratması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör