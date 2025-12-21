Citi’den Bitcoin tahmini

Citigroup, 12 aylık dönem için Bitcoin tahmininde bulundu. Bankaya göre, "ana senaryo" kapsamında Bitcoin önümüzdeki bir yıl içinde 143 bin dolar seviyesine ulaşabilecek.

Banka bu tahminin ETF'lere yönelik fon girişlerindeki artış ve küresel piyasalardaki toparlanmaya dayandığını belirtti. Analizde 70 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken, olası bir küresel resesyon durumunda fiyatın 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. İyimser senaryoda ise Bitcoin için 189 bin dolar ihtimali gündeme geldi.

Yayımlanan analizde 70 bin dolar seviyesinin Bitcoin açısından kritik bir eşik olduğu ifade edildi. Bu seviyenin korunması halinde, ETF talebindeki artış ve olumlu piyasa algısıyla birlikte fiyatlarda güçlü bir yükseliş potansiyelinin oluşabileceğine dikkat çekildi.

Citi, olumsuz senaryoda küresel ölçekte bir resesyon riskine işaret ederek böyle bir durumda Bitcoin fiyatının 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi. İyimser senaryoda ise artan yatırımcı ilgisi ve risk iştahındaki güçlenmeyle birlikte Bitcoin'in 189 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği değerlendirildi.