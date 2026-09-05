Citi’den Fed için faiz tahmini: İndirim beklentisini Haziran 2027’ye erteledi

Citigroup, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki faiz indirimine yönelik öngörüsünü değiştirdi. Citi, daha önce 2026 yılı içinde başlamasını beklediği faiz indirimlerinin ilkini Haziran 2027'ye erteledi.

Kurum, daha önce Fed'in Ekim ve Aralık 2026 ile Ocak 2027'de faiz indirimine gideceğini öngörüyordu. Yeni tahmininde ise 2027 yılında Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Citi'nin tahmin değişikliğinde, ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri etkili oldu. Tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentileri belirgin şekilde aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Kurum, son verilerin ABD iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini ve kısa vadede para politikasında gevşeme ihtiyacının azaldığını değerlendirdi.

Uzun süredir Fed'in daha güvercin bir politika izleyeceğini öngören Citi ekonomistleri Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark, iş gücü piyasasındaki son gelişmelerin Fed yetkililerinin istihdam koşullarını genel olarak istikrarlı değerlendirmesine neden olabileceğini belirtti. Ekonomistlere göre bu durumda Fed'in odağı yeniden enflasyon görünümüne kayabilir.

Citi ekonomistleri yayımladıkları değerlendirmede, işsizlik oranının değişmediğine ve iş gücüne katılımın belirgin şekilde toparlandığına dikkat çekti.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Güçlü istihdam verileri, piyasaların Fed'e ilişkin faiz beklentilerini de etkiledi. Fed fonları vadeli işlemlerinde, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki para politikası toplantısında faiz artırma ihtimali, istihdam verisi açıklanmadan önceki yüzde 52 seviyesinden yüzde 61'e yükseldi.

Böylece güçlü iş gücü piyasası verileri, Fed'in yakın vadede faiz politikasında gevşemeye gideceğine ilişkin beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör