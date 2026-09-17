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Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:01

Çocuklar için satılan o ürün piyasadan toplatılıyor! İşte nedeni

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına yönelik kimyasal ve fiziksel güvenlik açısından mevzuata aykırılıklar tespit edilen ürün için toplantma kararı aldı.

İHA Ekonomi
Çocuklar için satılan o ürün piyasadan toplatılıyor! İşte nedeni
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Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimleri kapsamında çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildiğini açıkladı. Boğulma ve kimyasal yaralanma riski taşıdığı belirlenen ürünün piyasaya arzı 31 Ağustos 2026 tarihinde yasaklandı ve ürünlerin toplatılması tedbiri uygulandı.

ÜRÜNDE KİMYASAL MADDE VE NİKEL RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerde söz konusu peluş anahtarlıkta mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, ayrıca üründeki nikel salınımının da izin verilen limitin üzerinde olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

ÇEKME TESTİNDE BOĞULMA RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

Üründe yapılan fiziksel incelemelerde de güvenlik açısından risk tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, TS EN 71-1 standardına göre gerçekleştirilen çekme testinde etiket pimi koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturdu.

Bakanlık, söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Çocuklar için satılan o ürün piyasadan toplatılıyor! İşte nedeni
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