Çocuklar için satılan o ürün piyasadan toplatılıyor! İşte nedeni

ÇEKME TESTİNDE BOĞULMA RİSKİ ORTAYA ÇIKTI

Üründe yapılan fiziksel incelemelerde de güvenlik açısından risk tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, TS EN 71-1 standardına göre gerçekleştirilen çekme testinde etiket pimi koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturdu.

Bakanlık, söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör