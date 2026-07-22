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Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:58 Son Güncelleme: 22.07.2026 12:30

Çocukların kullandığı kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında yaptığı incelemelerde bir markanın ürettiği pirinç kalemtıraşta yasal limitlerin üzerinde kurşun tespit edildi. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatılmasına karar verildi.

Çocukların kullandığı kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde çocukların kullandığı bir kırtasiye ürününde kimyasal risk tespit edildiğini duyurdu. Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta yasal sınırların üzerinde kurşun bulunduğunu açıklayan Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasaklarken mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

KURŞUN TESPİT EDİLDİ, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşta yasal limitlerin üzerinde kurşun bulunduğu belirlendi. Kimyasal risk taşıdığı tespit edilen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN UYARI

Açıklamada, özellikle çocukların günlük yaşamda sıklıkla kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyumun halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Çocukların sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

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DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimlerinin 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ile ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığını kaydeden Bakanlık, güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışı doğrultusunda denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, özellikle bebekler, çocuklar ve diğer hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz denetim anlayışının sürdürüleceğini ifade ederek, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı gerekli tüm idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Çocukların kullandığı kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
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