Çocukların kullandığı kırtasiye ürününde kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı

Bakanlık ayrıca, özellikle bebekler, çocuklar ve diğer hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz denetim anlayışının sürdürüleceğini ifade ederek, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı gerekli tüm idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör