Coğrafi Bilgi Platformu 1 milyon kullanıcıyı aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nda konuştu. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun e-Devlet'e entegre edilerek vatandaşların, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve özel sektörün kullanımına açıldığını belirten Yılmaz, "1 Ocak 2025 tarihinde 14 bin kullanıcıyla başlayan bu uygulamada, bugün kullanıcı sayımız 1 milyon 116 bini aşmış durumdadır" dedi. Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ile il özel idarelerini de ulusal coğrafi veri ekosistemine dahil edeceklerini açıklayan Yılmaz, şunları söyledi: "Kamu yatırımlarının planlanmasında farklı kurumların görev ve sorumlulukları aynı coğrafi alan üzerinde kesişebilmektedir. Uygulamada bir maden sahası, orman alanıyla, tarım arazisiyle, su kaynağıyla, korunan bir alanla ya da mevcut bir yatırımla veya planlanan başka bir kamu yatırımıyla kesişebilmektedir. CBS ile yatırımın ilk aşamasında belirlenen alanla hangi coğrafi veri katmanlarının kesiştiğini ve hangi kurumların sorumlu olduğunu belirleyebiliriz. Böylece kurumlar arası görüşleri daha erken, sistematik ve koordineli biçimde yürüterek üstün kamu yararını sağlayan seçeneği zamanında belirleyebiliriz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
aracılığıyla; girişimcilerin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi, yüksek katma değerli projeleri teşvik edildiğini belirten Yılmaz, "Bu doğrultuda, "Yerli ve Milli Navigasyon Uygulaması Geliştirme" Projemiz öne çıkmaktadır. Bu proje ile Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısını ve coğrafi verilerini esas alarak, ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşmasına katkı sağlanacaktır. MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın "Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezinin Kurulması" Projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, karada olduğu gibi denizlerde de kendi verisini üreten, yöneten ve kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye olarak, tam bağımsızlık hedefiyle çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve yükselen su talebi; su kaynaklarının miktar ve kalite açısından birlikte değerlendirilmesini, kurumlar arası güçlü koordinasyonu, güvenilir, güncel, standart ve bütünleşik bir su verisi altyapısının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır" şeklinde konuştu.