Çolakoğlu’ndan Trump’a anlamlı ziyaret

Türk iş dünyasının uluslararası arenadaki etkinliği her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu'nu Washington D.C.'de kabul etti. Başkan Trump ve Çolakoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik genel değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Görüşme sırasında Haydar Çolakoğlu, küresel ölçekte son 10 ayda sekiz savaş bitiren Başkan Trump'a, Ortadoğu'da barışın tesisi yönünde bugüne kadar en fazla katkı sunan ABD Başkanı olması dolayısıyla özel teşekkürlerini iletti.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Aynı zamanda Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi olan Çolakoğlu, görüşmede Başkan Trump'a ABD-Türkiye ilişkilerine en fazla katkı sunan ABD başkanı olduğunu ifade etti. Çolakoğlu, Başkan Trump'ın görev süresi boyunca Türk– Amerikan ilişkilerine yönelik atılan adımların, iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkı sunduğuna ilişkin kişisel değerlendirmesini paylaştı. İki müttefik ülke arasında son dönemde güçlenen olumlu atmosferin, stratejik ortaklık ruhu çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli fırsatlar yarattığını vurgulayan Haydar Çolakoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamına yönelik özel sektör perspektifiyle yürütülen kurumsal ve bireysel çabaları aktardı.

DİYALOG VURGUSU YAPTI

ABD Başkanı Donald J. Trump ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye selamlarını iletti. Başkan Trump, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik temas ve diyalogların sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, Haydar Çolakoğlu'nu tekrar Washington'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.