COP tecrübesi masada olacak! Brezilya’dan Türkiye’ye iş birliği çağrısı

TÜRKİYE İLE ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Bozulmuş arazilerin ıslahının iki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanlarından biri olduğunu söyleyen Rodrigues, "Bu yakın işbirliği şu anda şekilleniyor çünkü bildiğimiz gibi COP30 başkanlığı Brezilya'daydı, şimdi bunu yakın gelecekte Türkiye'ye devrediyoruz. Bu, Brezilya ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşması için harika bir fırsat oldu." diye konuştu.

Türkiye'de görülen obrukların da arazi bozulmasının önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Rodrigues, iki ülkenin benzer çevresel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

ÇİFTÇİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Rodrigues, Brezilya'da sürdürülebilir üretim yapan çiftçilere düşük faizli kredi sağlandığını belirterek, tarımsal atıkların geri dönüştürülmesi ve karbonun yeniden toprağa kazandırılmasına yönelik projelerin de başarıyla uygulandığını söyledi.

"Caminho Verde" (Yeşil Yol) programı kapsamında 10 yıl içinde yaklaşık 40 milyon hektar bozulmuş arazinin yeniden verimli tarım alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini aktaran Rodrigues, bu modelin Türkiye için de önemli bir örnek oluşturabileceğini ifade etti.

"COP31 UYGULAMANIN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR ZİRVE OLACAK"

COP31'in yalnızca müzakerelerin değil, somut uygulamaların öne çıkacağı bir organizasyon olacağını vurgulayan Rodrigues, "Brezilya'nın başlattığı hareketi Türkiye sürdürecek. Bu, uygulamanın ön planda olduğu bir COP'un devamı olacak. Paranın iklim değişikliğiyle mücadelede etkili programlarda kullanıldığını verilerle ortaya koymak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör