COP31 başvuruları başladı! Türkiye’nin ev sahipliğindeki zirveye katılım için son tarih 14 Ağustos

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un Başkanlığında gerçekleşecek Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik başvuruları başladı.

KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE STK'LAR KATILABİLECEK

İklim Değişikliği Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, akademik çevreler, özel sektör temsilcileri ve diğer paydaşlar katılım sağlayabilecek.

Katılımcılar, konferans kapsamında düzenlenecek yan etkinlikler, tanıtım faaliyetleri ve çeşitli organizasyonlarda yer alma imkânı bulacak.

BAŞVURULAR 14 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

COP31 kapsamında düzenlenecek yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin başvurular, konferansın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvurular 14 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek.

COP31 NEDİR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (COP), iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel politikaların ele alındığı en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji dönüşümü, finansman, uyum politikaları ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör