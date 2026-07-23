COP31 gönüllü başvuruları sürüyor! Seçilen gençlere staj ve kariyer fırsatı

GÖNÜLLÜLÜK DENEYİMİ KARİYER FIRSATINA DÖNÜŞECEK

COP31 gönüllüleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ve programın yürütücü ajansının koordinasyonunda, "İstihdam, Staj ve Kariyer Rehberliği Programı" da hayata geçirilecek.

Programla, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi ve deneyim kazanan, gönüllülük sürecinde yüksek performans gösteren gençlerin de iş dünyasıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Böylece gençlerin COP31'de edindikleri deneyimin, uzun vadeli mesleki gelişimlerinin yanı sıra staj ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

COP31 Türkiye Gönüllülük Programı'na başvurmak ve programın ayrıntılarına ulaşmak isteyenler, "cop31volunteers.com" internet adresini ziyaret edebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör