COP31 için devlet ve iş dünyası omuz omuza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 İş Dünyası Elçisi" olarak belirlenen TOBB'un düzenlediği 'COP31 İş Dünyası Forumu'nda konuştu. Kurum, "COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için kolları sıvıyoruz" dedi. Türkiye'nin yerli otomobil ve Sıfır Atık başarısına dikkat çeken Kurum, "Yerli otomobil iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçti. Türkiye'nin bir dünya markası olan bir diğer çevreci ve doğa dostu adımı Sıfır Atık Projemizde de yine sizlerle birlikte hareket ettik" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, COP31 sürecinde de iş dünyasıyla iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayarak, "İşte bugün de güçlü iş birliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için kolları sıvıyoruz. Bu süreçte TOBB iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak, COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine, paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek" şeklinde konuştu.

DÖNÜM NOKTASI

İş dünyasının aktif katılımının önemine değinen Kurum, "İş dünyamızın sürece etkin katılımı, yeşil dönüşümde yol haritamızın aktif paydaşlıkla belirlenmesi ve ortak politika geliştirmesi demektir. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda fiilen belirlemesi demektir. Küresel aktörleri uzaktan izleyen değil, bizzat masada yan yana oturarak bu yol haritasına yön veren, politika yapım sürecine de katkı sunan bir durum demektir" dedi.