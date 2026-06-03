COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP 31 Business Forum - Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK iş birliğiyle yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Kurum, iş birliği ile protokolünün imzalandığını duyurdu.

DEPREMDE İŞ DÜNYASININ KATKISI BÜYÜK

Depremzede vatandaşların kısa sürede evlerine kavuştuğunu belirten Bakan Kurum, süreçte iş dünyasının ve oda-borsaların katkısına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir zamanda bitirdik ve depremzede kardeşlerimiz evlerine, yuvalarına kavuştu ve bu çalışma, bu azim milletimize umut oldu. Ben bu vesileyle o zor günlerde iş dünyamızın, oda ve borsalarımızın ortaya koyduğu dayanışma ruhu için, bu milletin bağrından çıkan evlatlar olduğunuzu ispatlayan büyük fedakârlığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

"COP31'E İŞ DÜNYASININ MÜHRÜNÜ VURACAĞIZ"

Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK arasında varılan işbirliği protokolüne dikkat çekerek COP31 sürecine ilişkin "İşte bugün de güçlü iş birliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bugün bu masanın etrafında bizi toplayan süreç, aslında geçtiğimiz mart ayında Sayın Hisarcıklıoğlu'nun TOBB'un COP31 İş Dünyası Temsilciliği talebiyle başladı." ifadelerini kullandı.

Bu talebi olumlu karşıladıklarını belirten Kurum, sürecin resmileştiğini ifade etti.

"TÜRKİYE YOL GÖSTEREN ÜLKE OLACAK"

COP31 vizyonuna ilişkin konuşan Kurum, Türkiye'nin hedefini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda, fiilen belirlemesi demektir."

"Biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör