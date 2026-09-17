COP31 ile OECD arasında stratejik ortaklık: Bakan Kurum’dan kritik uyarı! İklim artık bir güvenlik meselesi

"ARTIK HEDEFE NASIL ULAŞACAĞIMIZI DA KONUŞMALIYIZ"

"İklim diplomasisinin saatleri Paris'te ortak bir hedefe göre ayarlandı. Yeni dönemde görevimiz, güçlü bir uygulama düzeni kurmaktır" diyen Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu 'diyalog, uzlaşı, aksiyon' yaklaşımını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığını ve ev sahipliğini, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirten Bakan Kurum, COP31'e doğru giderken Ankara, İstanbul, Hatay, Bonn, Londra ve Trabzon'daki önemli toplantılarla eylem gündemine yönelik hazırlıkların kamuoyu ile paylaşıldığının altını çizdi. Bakan Kurum, "Bütün bu çalışmalar bize aynı gerçeği gösterdi; iklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Yani hedefler yeteri kadar belirlendi. Artık tam anlamıyla uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız" dedi.

"SONUÇ ALABİLECEĞİMİZ 10 ÖNCELİKLİ BAŞLIK VE TEMA BELİRLEDİK"

COP31 Başkanlığı'nın temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, Sıfır Atık ve metan azaltımı, iklime dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, Rio Sinerjileri ve İklim Uygulama Köprüsü'nü kapsayan 10 öncelikli temasını anlatan Bakan Kurum "Bugüne kadar alınmış kararlar doğrultusunda sonuç alabileceğimiz 10 öncelikli başlık ve tema belirledik. Finansman, teknoloji ve kapasiteyi geliştirmeyi bu alanların tamamını kesen ortak unsurlar olarak görüyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için finansman, teknoloji ve yine gelişmekte olan ülkelerin kapasite geliştirmesi bu anlamda çok değerli, çok kıymetli" diye konuştu.