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Giriş Tarihi: 9.08.2026

COP31 odaklı şirkete 6.5 milyon TL destek

ANKARA
COP31 odaklı şirkete 6.5 milyon TL destek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, TEKMER işletici kuruluşları ile GO (girişim ofisi) sahibi Teknopark yönetici şirketlerine, 6.5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti: "KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz. TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerinin bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu sayede, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz." Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.

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#MEHMET FATİH KACIR

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