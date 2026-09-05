COP31 öncesi Antalya’da hazırlıklar tamamlandı: Belek’te 38 kilometrelik yol yenilendi

'DÜNYA ANTALYA'DA BULUŞACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın çok büyük ve önemli bir buluşmaya hazırlandığını belirterek, "İnşallah 9-20 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi burada ağırlayacağız. 100 binin üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Devlet ve hükümet başkanları, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler burada buluşacak. Dünya Antalya'da buluşacak, dünya Antalya'da kucaklaşacak. Türkiye iklim meselesinde kendi sözünü söyleyecek, kalkınmayla çevreyi birlikte ele alan anlayışımızı bütün dünyayla paylaşacağız" dedi.

'COP31 ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT'

COP31'in Antalya için çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Çünkü dünyanın dikkati, Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak. Şehrimizin turizmine, ticaretine, esnafına, ulaşımına ve uluslararası tanınırlığına çok önemli katkılar sağlanacak. Otellerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Restoranından taksicisine, esnafından turizmcisine kadar Antalya'mızın ekonomisinin her kesimi bu hareketlilikten istifade edecek. Buraya gelen her misafir Antalya'nın güzelliğini görecek, Antalya'nın misafirperverliğini tanıyacak, ülkesine döndüğünde Antalya'yı anlatacak. Dolayısıyla burada kazanan sadece insanlık ve dünya olmayacak. Antalya kazanacak, esnafımız, turizmcimiz, vatandaşımız kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.