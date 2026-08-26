COP31 öncesi gençler için tarihi buluşma: NextGenCOP30.5 yarın başlıyor

Bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim kriziyle mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı kapsamında gençler için önemli bir organizasyon hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 27 Ağustos - 1 Eylül 2026 tarihlerinde, İstanbul'a komşu Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenlenecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 28 Ağustos açılışını gerçekleştireceği programlara 200 delege katılacak. 6 müzakere bloğu 3 müzakere konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. Katılımcılar, BM'nin iklim diplomasisi sürecinden ilham alan ortak bir iklim anlaşmasını müzakere edip taslağını hazırlayacak ve oylayarak kabul sürecini tecrübe edecek.