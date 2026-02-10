COP31 öncesi kritik temas! Bakan Kurum ile Fatih Birol bir araya geldi

"Bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 Taraflar Konferansı'na ve eylem gündemimize ilişkin istişarelerde bulunduk. İklim diplomasisine yön verecek bu önemli zirvenin yol haritasını oluştururken Sayın Başkanın tecrübelerinden de faydalanmayı son derece önemsediğimizi, işbirliğimizin çalışmalarımıza en iyi şekilde yansıyacağını ifade ettim. Bu değerli görüşme için kendilerine teşekkür ediyorum."