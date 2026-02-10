COP31 öncesi kritik temas! Bakan Kurum ile Fatih Birol bir araya geldi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede COP31 ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'u kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birol ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ve dışişleri heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 Taraflar Konferansı'na ve eylem gündemimize ilişkin istişarelerde bulunduk. İklim diplomasisine yön verecek bu önemli zirvenin yol haritasını oluştururken Sayın Başkanın tecrübelerinden de faydalanmayı son derece önemsediğimizi, işbirliğimizin çalışmalarımıza en iyi şekilde yansıyacağını ifade ettim. Bu değerli görüşme için kendilerine teşekkür ediyorum."

