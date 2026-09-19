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Giriş Tarihi: 19.09.2026

COP31 yolunda küresel sürdürülebilirlik seferberliği

9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan COP31 Konferansı, teknoloji, finans ve sivil toplumun sürdürülebilirlik ekseninde buluştuğu tarihi bir platforma dönüştü

COP31 yolunda küresel sürdürülebilirlik seferberliği
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Türkiye, küresel iklim politikasının en önemli dönüm noktalarından biri olmaya aday Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliğine kilitlendi. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan dev zirve, sadece diplomatik müzakerelere değil; teknoloji, finans ve sivil toplumun sürdürülebilirlik ekseninde buluştuğu tarihi bir platforma dönüşüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde yürütülen hazırlıklar, Türkiye'nin yeşil dönüşümde lider aktör olma vizyonunu pekiştirirken, küresel arenadan da büyük yankı buluyor.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleşecek zirvenin temel felsefesini "somut ve sonuç odaklı adımlar" olarak özetledi. Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyan öncelikli temalar 'Temiz Enerji ve Elektrifikasyon', 'Küresel Sıfır Atık Hareketi', 'İklime Dirençli Şehirler' 'Mavi Ekonomi ve Gıda Güvencesi', 'Rio Sinerjileri ve İklim Uygulama Köprüsü' olarak belirlendi. COP31, yapay zeka ve veri merkezlerinin artan enerji talebini tartıştığı bir dönemde teknoloji dünyası için de bir sınav niteliği taşıyor. Zirvenin "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, güçlü dijital altyapısıyla zirvenin iletişim omurgasını sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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