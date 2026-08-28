Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri COP31'de özel sigorta evi
Giriş Tarihi: 28.08.2026

COP31'de özel sigorta evi

COP31’de özel sigorta evi
  • ABONE OL
TÜRKİYE, kasımda iklim diplomasisinin yanı sıra sigorta ve reasürans dünyasının da buluşma noktalarından biri olacak. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) COP31 kapsamında Antalya'da kuracağı "Sigorta Evi", iklim ve afet risklerinin finansmanından koruma açığına kadar sektörün kritik gündemini küresel aktörlerle buluşturacak. TSB öncülüğünde kurulacak "Sigorta Evi – Insurance House", ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketleri ile kamu, akademiden temsilcilerini bir araya getirecek. İklim ve afet risklerinin finansmanı, sürdürülebilir sigortacılık, ekonomik dayanıklılık, teknolojik dönüşüm ve yenilikçi risk transferi modelleri ele alınacak. Doğal afetlerin yarattığı ekonomik kayıpla sigortanın karşıladığı bölüm arasındaki koruma açığının azaltılması, toplantıların kritik başlıklarından biri olacak. Tartışmaların "afet sonrasında ne kadar tazminat ödenecek?" sorusundan çok, risklerin gerçekleşmeden önce nasıl azaltılabileceğine odaklanması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
COP31'de özel sigorta evi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA