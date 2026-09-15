COP31’in ana partneri Türk Telekom oldu

Türk Telekom, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda en üst düzey sponsorluk kategorisi olan "Master Partner" olarak yer alacak. Türk Telekom aynı zamanda COP31 "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Türk Telekom'un COP31 kapsamında üstleneceği bu önemli rol ve organizasyona sunacağı teknoloji desteği, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in bir araya geldiği görüşmeyle duyuruldu. COP31 alanındaki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Ankara'dan Antalya'ya Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Bakan Kurum ve Şahin, görüşme sırasında Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Ankara'daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Antalya'daki COP31'in gerçekleştirileceği alana canlı bağlantı yaparak organizasyon alanındaki, fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31'de teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sunacağı katkıyı önemsediğimizi; Türk Telekom'un da bu sürece ortak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyle me dönüştürecek adımları atacağız" dedi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise, "COP31 kapsamında üstlendiğimiz bu sorumluluğu, Türkiye'nin teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör