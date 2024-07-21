Çukurova Havalimanı 10 Ağustos’ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurgulayarak, "2053 hedeflerimiz kapsamında aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkarmayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım. Ülkemizde havacılığı daha da geliştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Bakan Uraloğlu, 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş-kalkış yapabileceğini belirterek, "8 milyon yolcu kapasitesiyle havalimanımız hem bölgenin hem de ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Havalimanımızdaki kargo trafiğinin de ticaret hacmini iki katına çıkaracağını öngörüyoruz" diye konuştu. Çukurova Havalimanı'nda 110 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası inşa ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Yaklaşık 800 hektar üzerine inşa ettiğimiz havalimanımızda 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Kamu kaynağı kullanmadan Yap-İşlet-Devret modeliyle yaklaşık 244.5 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin euro kira bedeli alacağız" dedi.