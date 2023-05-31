Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan köprü hizmete açıldı

Tunceli'nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılmıştı. Ancak zaman içerisinde köprünün işlevini yitirmesi ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni köprünün yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç köprüsü tamamlandı.

Güzergâhı 3 buçuk kilometre kısaltan köprünün hizmete girmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.