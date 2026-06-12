Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi geçen yıl 1,6 trilyon doları aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Samsun'a geldi. Yılmaz, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik anı defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İstiklal Meydanı'nı gezdi, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz daha sonra Çarşamba ilçesinde yapımı süren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Samsun Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaretlerden sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 98'inci İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'nun yanı sıra teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

"DÜNYA EKONOMİSİ ESKİSİ KADAR BÜYÜMÜYOR"

Açılış konuşmalarının ardından teşkilata seslenen Cevdet Yılmaz, "Bugün dünya farklı bir dönemden geçiyor. Eski dünya değil. Belirsizliklerin çok arttığı jeopolitik gerilimlerin yükseldiği, her ülkenin kendi gücünü maksimize etmeye çalıştığı, herkesin tabiri caizse kendi göbeğini kesmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Çatışmalar, savaşlar artmış durumda. Dünya ekonomisi eskisi kadar büyümüyor. Dünya ticareti eskisi kadar artmıyor. Böyle bir dönemdeyiz. Bir taraftan salgın hastalıklar gibi başka bir takım boyutlarıyla birlikte dünyanın zor bir dönemindeyiz. Diğer yandan bölgemizde de neler olup bittiğini hepiniz en az bizim kadar izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çevremiz adeta bir ateş çemberi. Gazze'de yaşananları biliyoruz. Kafkaslardaki gerilimlerden Balkanlara, İran savaşına varıncaya kadar. Geçmişte Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, Libya'da yaşananlar, Somali'den Sudan'a birçok Afganistan'a varıncaya kadar yaşananları hepiniz görüyorsunuz. Çalkantılı bir dönemdeyiz. Liderler ve partiler, siyasi hareketler her zaman önemlidir. Yetişmiş kadrolar her zaman önemlidir. Ancak fırtınalı zamanlarda, zor zamanlarda liderlik bir kat daha önemlidir. Tam da öyle bir dönemdeyiz. Böyle dönemler zor dönemlerdir. Ama bu tür dönemlerde istikrarını koruyan, istikametini koruyan, doğru politikalar izleyen ülkeler, sonuç itibariyle dünyadaki konumlarını bir üst seviyeye taşırlar. Bunu başaramayanlar ise maalesef mevcut konumlarını da kaybederler. Daha geriye giderler. Bunun örneklerini etrafımızda görüyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda en şanslı ülkelerden bir tanesi. Çok tecrübeli, dirayetli bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, iyi ki var, iyi ki başımızda" diye konuştu.

"ÇOK DİKKATLİ, EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEMİZ GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ"

Çok dikkatli ve emin adımlarla yürünmesi gereken bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Tecrübesiz bir takım medyatik algılarla iş başına gelen liderlerin ülkelerin kaderinde nasıl tahribatlara yol açtığını yakın tarihimizden çevremizden görüyoruz. Nezaketen isimlerini saymasak iyi olur. Ama hepiniz eminim aklınıza bazı isimler getiriyorsunuzdur. İşte böyle bir dönemde bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak bu ateşe girmeden, etrafımızdaki o ateş çemberine girmeden, onun etkilerini en aza indirmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi de bu sürecin sonunda karşımıza çıkacak imkanları, fırsatları çok iyi değerlendirip ekonomi başta olmak üzere birçok alanda atılımlarımıza devam etmemiz gerekiyor ve burada da en büyük gücümüz tecrübeli, dirayetli liderlik ve yetişmiş kadrolar. Bunu hiç küçümsememek lazım. Ülkemizin bir maceraya girme lüksü yok gerçekten. Böyle bir dönemde değiliz. Çok dikkatli, emin adımlarla yürümemiz gereken sağlam politikalarla yürümemiz gereken bir dönemdeyiz ve bu da çok şükür gerçekleşiyor" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ GEÇEN YIL 1,6 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Milli gelirin 2002 yılında 238 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "İşte Halep oradaysa Arşin burada diye bir söz var ya. O çok özledikleri işte anlata anlata bitiremedikleri AK Parti öncesi Türkiye dedikleri 238 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Geçen yıl itibariyle 1,6 trilyon doları aştı Türkiye ekonomisi. Hesap ortada. 3 bin 600 dolardı kişi başına gelir. Geçen sene 18 bin doların üstüne çıktı. İhracat 36 milyar dolardı, 273-274 milyar dolarlara yaklaştı. Mal ve hizmet ihracatı diye toplarsanız 400 milyar dolara yaklaştı. Turist sayısından tutun, duble uzunluklarına, kaliteli yatak sayısından, kırsala götürülen hizmetlere, TOKİ'nin yaptığı konutlardan, sosyal yardımlara, desteklere neresinden bakarsanız bakın. Hangi kriterle, ölçüyle bakarsanız bakın, Türkiye ekonomisi bugün farklı bir yerde" diye konuştu.

"GEÇEN YIL SAVUNMA SANAYİ İHRACATIMIZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geçen yıl dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Savunma sanayinde geldiğimiz yer ortada. Artık sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmıyoruz. 10 milyar doları aştı bizim geçen yıl savunma sanayi ihracatımız, tek başına. 10,5 milyar dolar civarında oldu. Bu sene inşallah ilk 10'a gireriz dünyadaki. Birçok alanda bu sadece bir tane örneği. Türkiye önemli mesafeler kaydetti. Şu anda satın alma gücü paritesiyle dünyanın 11'inci büyük ekonomisiyiz. Nominal dolar bazında da 16'ncı büyük ekonomisi konumundayız. 16 yıldır özellikle kesintisiz büyüyoruz. Bu 23 küsur yılda dünya ekonomisi yüzde 3,5 büyümüş yıllık ortalama. Yıllık ortalama hızı. Türkiye ekonomisi aynı dönemde yüzde 5,3 büyümüş. Yani her yıl dünya ekonomisinden 1,8 puan daha yüksek büyümüşüz. Bir yıl için bu çok büyük anlam ifade etmeyebilir. Ama 23-24 yıl 1,8, 1,8 daha fazla büyüdüğünüzde bu işte asıl farkı oluşturuyor. Bugün geldiğimiz noktanın altında bu yatıyor. Ve inşallah gelecekte devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör