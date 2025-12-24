Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir restoranda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi ve sorularını yanıtladı.

Dünyada her ekonomik bloğun kendine göre yeni bir lojistik ve tedarik hattı oluşturma gayreti içinde olduğuna işaret eden Yılmaz, ülkelerin ikili ilişkileri ve bölgesel entegrasyonlarının daha fazla ön plana çıktığını söyledi.

Yılmaz, bu çerçevede Türkiye için üç koridorun kritik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Irak'ı boydan boya kesen demir yolu ve otoban hattı, Türkiye'nin Basra Körfezi'ne inmesini sağlayan çok önemli bir ticari hat olarak karşımızda duruyor. Zengezur Koridoru, Türk dünyasıyla ve Orta Asya'yla doğrudan bağlantı kurmamız açısından çok kritik bir imkan. Diğer taraftan Suriye'deki yeni ortam da Türkiye'ye yeni lojistik perspektifler açmış durumda. Özellikle Abdülhamid Han döneminden kalan Hicaz Demiryolu hattının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep civarından Halep'e, Şam'a, oradan Ürdün'e ve Hicaz bölgesine uzanan bir hattan bahsediyoruz. Demir yolu, dünyada ekonomik olarak giderek daha önemli hale geliyor. Lojistik avantajlar ve rekabet gücü açısından çok önemli. Tabii kolay değil, yıpranmış ve birtakım sıkıntıları olan bir hat. Bu hattın onarımı ve yeniden canlanması bizim için önemli. Dolayısıyla bu konuları takip ettiğimizi ve önemle üzerinde durduğumuzu ifade edebilirim.

Bu hatlar sadece genel olarak ülkeye destek olmakla kalmıyor, bağlandıkları bölgenin kalkınmasına da büyük bir güç veriyorlar. Örneğin Zengezur Koridoru, hem Doğu Anadolu, hem Doğu Karadeniz için çok anlamlı bir koridor. Bölgesel kalkınma anlamında da Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Doğu Karadeniz'in kalkınması anlamında da Zengezur Koridoru'nu bir 'kalkınma koridoru' olarak görüyoruz. Güneydoğu için Suriye üzerinden yeni lojistik hatlar oluşması bakımından önemli avantajlar getiriyor diye ifade etmek isterim."