Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye ekonomisi 1,6 trilyon doları aştı! İhracatta yeni hedef 400 milyar dolar

'TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIRSAK REFAHIMIZI ARTIRIRIZ'

Yılmaz, "İslam ülkeleri olarak hedeflediğimiz yüzde 25'lik İslam İşbirliği Teşkilatı içi ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Aslında bu 25 bile düşük, çok daha fazlasını hedeflememiz lazım. Bu alanda hedeflerimize ulaşmak için ikili ilişkilerimizin yanı sıra elimizdeki en önemli enstrüman bayrak projelerinden biri olan tercihli ticaret sistemidir. Ticaretin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak toplam refahımızı o kadar artırmış oluruz. Bunu hem ikili bazda hem de çok taraflı olarak yapmak durumundayız. Aslında bu tercihli ticaret sistemi bile yeterli değil. Uzun vadede serbest bir ticaret alanı oluşturmamız ve bu oluşacak zenginlikten hepimizin kazanması ana hedefimiz olmalı diye inanıyorum. Diğer taraftan ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının tarafsız, adil, bağımsız bir şekilde çözülmesi bakımından İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladık ve kurumlarımıza, iş dünyamıza bu mekanizmayı kullanma tavsiyesinde bulunduk. Aynısını sizlerde ülkelerinizde yaparsanız bu mekanizmayı da el birliğiyle güçlendirmiş oluruz. Dünyanın bu önemli dönüşüm sürecinde iş birliklerimizi artırmalıyız ve oluşan bu ortamı kendi lehimize dönüştürmeliyiz. Riskler kadar fırsatlar da var bu yeni ortamda. Yeter ki biz bunları iyi analiz edelim ve güçlü bir iş birliğiyle bu fırsatları değerlendirelim" diye konuştu.