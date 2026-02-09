Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye–Brezilya iş birliğinde 10 milyar dolar hedefi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 15:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye–Brezilya iş birliğinde 10 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek hedeflerine işaret ederek "Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye–Brezilya iş birliğinde 10 milyar dolar hedefi
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra, bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde işbirliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye–Brezilya iş birliğinde 10 milyar dolar hedefi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz