Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye–Brezilya iş birliğinde 10 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra, bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde işbirliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."