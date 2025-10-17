Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Arnavutluk ile aramızdaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'taki resmi temasları kapsamında 'Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katıldı.

Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, Türkiye ve Arnavutluk arasında son dört yılda ikili ticaret hacminin ikiye katlanarak 1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta, MÜSİAD ve Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı (AIDA) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye–Arnavutluk Yatırım Forumu'nda iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Arnavutluk ile altı asrı aşan köklü bağlarımız üzerine inşa edilen stratejik ortaklığımız, ekonomik iş birlikleriyle her geçen gün güçleniyor. Önümüzdeki dönemde 2 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Arnavutluk'un turizm, tarım, inşaat ve bilişim sektörlerinde sunduğu fırsatlar; Türk yatırımcılarımızın üretim, istihdam ve kalkınma odaklı yatırımlarıyla birleştiğinde, iki ülke için de güçlü bir sinerji oluşturacaktır. Bu verimli forumun gerçekleşmesine katkı sağlayan MÜSİAD ve AIDA başta olmak üzere tüm kurumlara, iş insanlarına ve katılımcılara teşekkür ediyor; Türkiye–Arnavutluk ortaklığının bölgemizin barışına ve refahına katkı sağlamasını diliyorum."