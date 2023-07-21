Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatı geçen yıla göre bu yıl artışla kapatacağız

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Zorlukları birlikte aşarken, başarıları da birlikte taçlandırdık. Değerli katılımcılar Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depremin etkilerine rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur. Makine ve teçhizat yatırımları 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14. çeyreğe taşımıştır. Otomobil satışları 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 57,6 artış göstermiştir. Beyaz eşya satışları 2023 yılı nisan mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artmıştır. Reel kesim güven endeksi 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmış ve haziran ayı itibarıyla 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık 1 milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır.