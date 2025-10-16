Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan OVP ve enflasyon açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

Yılmaz açıklamalarında şunları kaydetti:

OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ekonomi genelinde üretkenliğin artırılmasını hedefliyoruz. Bütçe hazırlama imkanı siyasi istikrarın en temel göstergesi. Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.



Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz.

Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir.

2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.