Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu! Savunma Sanayii şirketlerine kiralama desteği

"Finansal Kiralama Desteği", Görgün ve Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetçi'nin katılımıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, sektörden gelen talepleri planlayıp, yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu taleplerin başında finansal konuların geldiğine işaret eden Görgün, söz konusu talepleri çözüme ulaştırabilecek ürünleri ve yeni kredilendirme sistemlerini aşama aşama devreye almaya başladıklarını anlattı.

Vakıf Leasing ile bir kiralama modeli oluşturduklarına dikkati çeken Görgün, "Finansal Kiralama Desteği kapsamında, diğer kredi mekanizmalarından farklı olarak teminat istenmeyecek. Geri ödeme süresinin bir yıla kadar olmaması ve 60 ay gibi bir süreyle geri ödeme, kiralama süresinin planlanmış olması avantaj sağlayacak." diye konuştu.

"BU YILIN BAŞINDA İMZALANAN SÖZLEŞME MİKTARININ 1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Görgün, daha önce özellikle kefalet ve tedarikçi finansman kredilendirme yöntemlerinin tanıtıldığını anımsatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yürüttükleri programlarla, KOBİ'lere yeni açılımlar sağladıklarını dile getirdi.

Şirketlerin, son iki yılda 20 milyar dolarlık savunma sanayi sözleşmesi imzaladıklarını vurgulayan Görgün, teslimatlar ile ihracatın arttığını kaydetti.

İhracatta geçen yılı 7,1 milyar dolar ile tamamladıklarını hatırlatan Görgün, bu yılın başında imzalanan sözleşme miktarının 1,5 milyar doların üzerine çıktığını, ilk iki ayda 650 milyon dolarlık teslimat gerçekleştirildiğini bildirdi.