Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru

TÜRKİYE önceki gün (cuma) 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunu yeniledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Bolat, "Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz. Bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir" dedi.