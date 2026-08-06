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Dakikada 700 bin $ kazandılar

Dakikada 700 bin $ kazandılar
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İran merkezli askeri çatışmaların küresel enerji piyasalarını dalgalandırması ve iklim krizinin yol açtığı ölümcül sıcak dalgaları tüm dünyada hayatı zorlaştırırken, dev petrol şirketleri bilançolarında tarihi rekorlara imza atıyor. Guardian tarafından yapılan analize göre; aralarında Suudi Aramco, BP, Shell ve ExxonMobil'in de bulunduğu borsada işlem gören en büyük sekiz petrol üretici si, Haziran ayı sonu itibarıyla biten üç aylık dönemde toplam 93 milyar dolar kâr açıkladı. Suudi Aramco ve Batılı rakipleri, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ikinci çeyrekte rekor kârlara ulaşarak dakikada 700 bin dolarlık devasa bir gelire imza attı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İRAN

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