Dana etinde de indirim sinyali

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de Et Balık Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği gibi uygun fiyata satış yaparak vatandaşı rahatlatacağını duyurdu. AK Parti'nin önceki gün yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı'nda (MKYK) Başkan Erdoğan'ın Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması talimatını verdiği öğrenildi. MKYK'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarım ile ilgili sunum yaparak, üretimin dijitalleşeceğini söyledi. Kirişçi "Tarımda üretim dijitalleşecek. Ürün bazlı nereye ne ekileceğini bileceğiz. Tarım alanlarını muhafaza edeceğiz. Kişi başına düşen tarım alanları korunacak ve bunlar artırılacak" değerlendirmelerini yaptı. Et ve Süt Kurumu geçen hafta kuzu etinin yüzde 25 indirimli satılacağını duyurmuştu. Koyun, kuzu, toklu etinde indirimli satışlar 5 Ağustos Cuma başlamıştı.