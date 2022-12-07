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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Danışmanlık talebi yüzde 140 arttı

Danışmanlık talebi yüzde 140 arttı
Yeni yıl ile birlikte emeklilik hayali kuranlar yürürlüğe girmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamından faydalanmanın yollarını arıyor. Armut.com, Sosyal Güvenlik Kurumu danışmanlığı taleplerinde ağustos, eylül, ekim, kasım dönemlerindeki artışı inceledi. Önceki iki aya göre Ekim - Kasım aylarında talepler yüzde 140 arttı. Vatandaşlar, ocak ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesini bekliyor. Ocak 2023'te kanunlaşması beklenen EYT yasa tasarısı dolayısıyla bireyler çalışamadıkları dönemleri, en çok askerlik ve doğum borçlanması gibi konuları araştırıyor. SGK danışmanlığı hizmeti geçen seneye kıyasla yüzde 338 büyüme gösterirken, ekim ve kasım aylarında ağustos ve eylül aylarına kıyasla yüzde 140 talep artışı gözlemlendi.
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Danışmanlık talebi yüzde 140 arttı
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