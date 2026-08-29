DASK fonunda yeni dönem! SEDDK’den yatırım ve harcama kurallarına düzenleme

Kurum fonunun yatırıma yönlendirilmesinde, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ve varlıkların likit olması, anapara kaybı riskinin en düşük seviyede tutulması ile yüksek getiri sağlanması ilkeleri esas alınarak, fonun yatırıma yönlendirilmesine ilişkin esas ve usuller, 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Buna göre, DASK fonunun, yıllık saklama payı tutarının iki katı ile muallak hasar, kredi ve reasürans ödemeleri gibi önemli büyüklükteki yükümlülüklerinin toplamını aşması durumunda, toplam tutarı aşan kısım kadar vadesi bir yıldan uzun süreli portföy oluşturulabilecek. Bu portföyün vadesine göre, yatırımlarda likidite, anapara kaybı riskinin düşük olması ve yüksek getiri sağlanması şeklindeki öncelik sıralaması değiştirilebilecek.

DASK fonu, Teknik İşletici tarafından veya Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmiş kamu sermayeli ya da kamu sermayeli bankaların iştiraki olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilebilecek. Fonla ilgili yatırım kararları objektif bilgi ve belgelere dayandırılacak, Yönetim Kurulunca belirlenen yatırım kısıtlamaları, ilke ve stratejilere uyulması zorunlu olacak. Kurum fonunun bu esaslar çerçevesinde yatırıma yönlendirilmesinin izlenmesini teminen Teknik İşletici tarafından her ay düzenli olarak Yönetim Kuruluna yatırım dağılım ve getiri performans raporlaması yapılacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yapılan yatırımlar, Kurum fonunun üçte birinden az olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar hariç olmak üzere tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar kurum fonlarının yüzde 10'unu geçemeyecek.