DASK ile Türk Reasürans sözleşmeyi yeniledi

TürkReasürans, depreme karşı finansal güvence sunan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) teknik işleticiliğine devam ediyor. DASK ile Türk Reasürans arasındaki mevcut teknik işleticilik sözleşmesinin güncel koşullara uyarlanarak yenilenmesine karar verildi. Bu kapsamda, 8 Ağustos 2020'de Türk Reasürans tarafından devralınarak yürütülmeye başlanan ve 5 yıldır sürdürülen teknik işleticilik sözleşmesi, 8 Ağustos itibarıyla yeniden imzalandı. DASK'ın devralındığı dönemde 25 milyar lira olan ödeme gücü, 5 yılın sonunda 355 milyar liraya çıkarıldı.