DDKKM bakiyesi haziranda 10 milyon dolarda sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesaplarının stok bakiyesi verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi haziran ayında değişmeyerek 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DDKKM BAKİYESİNDE DEĞİŞİM OLMADI

TCMB verileri, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarında haziran ayında herhangi bir artış ya da azalış yaşanmadığını ortaya koydu.

Böylece DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi 10 milyon dolar seviyesini korudu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör