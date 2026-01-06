Değerli metallere hücum

ABD'ninhafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmesiyle artan jeopolitik gerilim, güvenli liman talebini tetikledi. Pazartesi günü altın başta olmak üzere değerli metallerde güçlü yükselişler görüldü. Spot altın yüzde 2 artışla 4 bin 420 dolar seviyesine yükselerek son bir haftanın en yüksek düzeyini gördü. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'lik yükselişle 6 bin 118 TL seviyesine kadar yükseldi. Faiz getirmeyen varlıklar, düşük faiz ortamında ve belirsizlik dönemlerinde öne çıkarken, spot gümüş yüzde 4.4 artışla 75,82 dolara yükseldi. Spot platin yüzde 2.2 artışla 2 bin 190,55 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 1.8 yükselişle 1.667,45 dolar seviyesine ulaştı. Venezuela'da artan siyasi ve jeopolitik hareketlilik, küresel piyasalarda risk iştahını canlandırırken kripto paralarda yukarı yönlü bir tabloyu beraberinde getirdi. Bitcoin, yüzde 2 yükselerek 92 bin doların üzerine çıktı ve son bir haftada yaklaşık yüzde 4 prim yaptı. Asya borsaları hızla yükselirken, dolar da değer kazandı. Küresel arz sıkıntıları ve ABD'nin olası yeni tarifelerine yönelik endişeler, bakır fiyatlarını yeni yılda rekor seviyelere yaklaştırdı. Üç ay vadeli bakın fiyatları yüzde 3'ten fazla yükselerek 12 bin 800 doları aştı