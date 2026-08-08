DEİK ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ve İİT Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Dr. Umar A. Oseni tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iş dünyasında tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artırılması ile uluslararası işbirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, DEİK olarak 153 İş Konseyi ile İİT Tahkim Merkezinin tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm alanındaki uzmanlığından yararlanacaklarını belirtti.

Çolak, "'İşimiz Ticari Diplomasi' anlayışımız kapsamında alternatif uyuşmazlık çözümünün teşvikine yönelik işbirliği konusunda anlaşma imzaladık. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 145 ülke bazlı iş konseyimiz aracılığıyla Türkiye ve yalnızca İİT üyesi ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere değil uluslararası ticaret ve yatırım yapan tüm şirketlere yönelik, tahkim ve arabuluculuk konusunda farkındalık artırıcı faaliyetler yürüteceğiz." bilgisini paylaştı.

DEİK iş konseylerinin, mutabakat zaptı kapsamında tahkim, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, diğer platformlar aracılığıyla iş dünyasında farkındalığın artırılması ve ortak ilgi alanlarında kurumsal diyaloğun geliştirilmesi konularında işbirliği yapmasını amaçladıklarını kaydeden Çolak, Türkiye'nin ticari diplomasi kapasitesinin güçlendirilmesini, yatırım ortamının desteklenmesini ve İstanbul'un uluslararası uyuşmazlık çözüm merkezi olma vizyonuna katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Çolak, "İşbirliği anlaşması, kurumlarımız arasında yatırım ortamının güçlendirilmesi, uluslararası ticaretin desteklenmesi ve özel sektör diyaloğunun geliştirilmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DEİK İLE İMZALADIĞIMIZ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI, ORTAK VİZYONUMUZUN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ"

Oseni de DEİK ile imzaladıkları işbirliği anlaşmasının, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak vizyonlarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Oseni, şunları kaydetti:

"İİT Tahkim Merkezi olarak temel misyonumuz, uluslararası ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının başta tahkim ve arabuluculuk olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri aracılığıyla etkin, güvenilir ve öngörülebilir biçimde çözüme kavuşturulmasını teşvik etmek ve bu alanda yüksek nitelikli hizmet sunmaktır.

Bunun yanı sıra arabuluculuğun yaygınlaştırılması, uyuşmazlıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve uyuşmazlık risklerini azaltmaya yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi de çalışmalarımızın öncelikli alanları arasında yer almaktadır. DEİK'in güçlü özel sektör ağı ve iş konseyleri aracılığıyla sahip olduğu geniş erişimin, tahkim ve arabuluculuk konusunda farkındalığın artırılması, uyuşmazlıkların önleyici yaklaşımlarla yönetilmesine yönelik çağdaş uygulamaların iş dünyasıyla buluşturulması açısından önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz."

Oseni, bu işbirliğinin, İİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendireceğine, sınır ötesi ticarette güven ortamını pekiştireceğine ve iş dünyasının uyuşmazlık yönetimi ile çözümüne ilişkin kurumsal kapasitesinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

İİT Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Oseni, "İİT Tahkim Merkezi olarak DEİK ile İstanbul'un uluslararası tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü alanında önde gelen merkezlerden biri olma konumunu daha da güçlendirecek ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.