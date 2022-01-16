DEİK konsey başkanlarını seçti

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK), 2021 Yılı
İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nı gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında 'İkili İş Konseyleri', 'Sektörel İş Konseyleri' ve 'Özel Amaçlı İş Konseyleri' olarak faaliyet gösteren 147 İş Konseyi'nin üyeleri seçildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, "DEİK, karşı kanat kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyi Platformları ile eşine az rastlanabilir bir kapasiteye sahip. Ticaret Bakanlığı olarak, biz her daim DEİK'in destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olmanın güzel bir aşamasını geride bıraktıklarını ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak
ise, "Tatlı bir rekabetle, önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok İş Konseyi'mizde mutabakatla tek listeyle seçime gidildi. Birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu" dedi.