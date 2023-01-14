DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu

DEİK, İş Konseyleri 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

151 İş Konseyinin faaliyetlerinin görüşüldüğü genel kurulun ardından bu yıl dördüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile DEİK İş Konseyi Başkanları ve iş insanlarının katılımıyla düzenlendi.

2022'de gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride üstün performans gösteren 12 DEİK İş Konseyinin ödüllendirildiği törende konuşan Olpak, ihracatın 1923'te 50 milyon dolar seviyesinde olduğunu, 1984'te ilk defa 7 milyar doların görüldüğünü, dışa açılma politikasının artması ve kazan-kazan ilişkileri sayesinde gelişmenin sürdüğünü aktardı.

Olpak, bu sürecin yeni yapılanmaları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Bunlardan birisi de 1985 yılında kurulan bu güzel aile. Bugün 151 İş Konseyi ile Türkiye'nin ticari diplomasi faaliyetlerini sizlerle birlikte yürütüyor. Bu ticari diplomasi faaliyetlerin tüm Türkiye'de artmasıyla dış ekonomik ilişkilerimizdeki ivmeyi de beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

2022 yılında düzenledikleri etkinliklerle en çok ticaret yaptıkları ülkeleri kıyasladıklarında aralarında ciddi bir örtüşme olduğunu gördüklerini ifade eden Olpak, "En çok etkinlik düzenlediğimiz 11 ülke, aynı zamanda en çok dış ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke. Bir diğer sonucu da toplam ihracatımızla iş konseylerimizin arasında 2022 yılını 254 milyar doların üzerinde bir rakamla kapattık ve bunun 250 milyar dolarını iş konseyimiz olan ülkelere yapmışız. Bu da ihracat ailemize, iş konseylerimizin verdiği desteğin anlamını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU İLE DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ KURULTAYI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

2022'de gerçekleştirdikleri 1800 etkinlik ile Türk iş dünyasına ticari diplomasi alanında küresel ölçekli değer kattıklarını ifade eden Olpak, şöyle devam etti:

"Küresel networkümüzde dijital teknoloji firmalarının da etkinliğini artırmak için Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Paraguay, Uruguay, Liberya, Botsvana iş konseylerimiz de ailemize dahil oldu ve bugün 151 iş konseyimiz var. Hazırlıklarını yaptığımız Esvatini Krallığı ve Brunei iş konseylerini de önümüzdeki günlerde aramıza katacağız.

Hem maliyetlerimizi düşürmek hem de daha verimli çalışabilmek için sizlerin yeni merkezimize taşındık. Geçtiğimiz günlerde üyelerimizin nabzını daha iyi tutmak için Üye Memnuniyet Anketimizi yaptık, buna ihtiyacımız var. Sonuç sizlerin değerlendirmesi, anketimize katılan üyelerimizin memnuniyeti yüzde 81 oranında."

DEİK'in Türkiye'nin ticari diplomasi çalışmalarını gerçekleştirmek için dünyanın her bölgesinde ayrı amaç ve gündem ile çalıştığını dile getiren Olpak, şunları kaydetti:

"Öncelikle en fazla açık verdiğimiz Asya Pasifik bizim özel gündemimizde. Geleneksel pazarlarımıza ilave olarak uzak ülkelerin de temel ihracat noktalarımızda olmasını hedefleyen Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planı geçen yıl açıklandı. Çoğu Asya ve Amerika'da, bir kısmı da Afrika kıtasında yer alan 18 ülkeye bu noktada daha fazla yoğunlaşacağız. Elbette Avrupa'yı göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü dış ticaretimizin yüzde 50'sinden fazlasını yaptığımız pazarda ticaretin sağlığı önemli.

Amerika kıtası özellikle çalışacağımız bölgelerden. Kuzey Amerika ve Latin Amerika dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi iki geliş ülkeye toplam ihracatımız Afrika ile aşağı yukarı eşit gibi ama mesela Kanada en çok ihracat yaptığımız 20 ülkenin arasında yok. Elbette mevcut seviyesi Almanya ile eşit olan Afrika kıtası hem ticaret hem de yatırım açısından büyük fırsatlar veriyor.

Bu yıl 13 Ekim'de bakanımızın ev sahipliğinde 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz TABEF var. Orada 54 Afrika ülkesinin temsilcilerini ağırlayacağız. Memnuniyetle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilişkilerin düzelmesinin sonuçlarını alıyoruz. Mısır durağandı daha da iyiye gidecek."

Olpak, "DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak ülkemizin ticari diplomasi faaliyetlerinde önümüzdeki engelleri hep birlikte aşmak için yolumuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

TİCARİ DİPLOMASİNİN USTALARI 4. KEZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseyleri, DEİK 4. Ticari Diplomasi Ödülleri ile 6 kategoride belirlenen toplam 12 ödül ile taçlandırıldı. DEİK İş Konseylerinin ticari diplomasi ödülleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

Kaynak Geliştirme kategorisinde, A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi-TAİK, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Üye İlişkileri kategorisinde, A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Medya Görünürlüğü kategorisinde, A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Networking kategorisinde, A grubunda DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Diaspora kategorisinde, A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Üstün Performans kategorisinde, A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.