DEİK yeni dönemde 33 odak ülke belirledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2025-2027 faaliyet dönemine yönelik yeni yol haritasını "33 odak ülke" stratejisiyle açıkladı. DEİK Başkanı Nail Olpak, küresel ticarette artan belirsizlik, jeopolitik riskler ve korumacılık eğilimleri karşısında ticari diplomaside paradigma değişikliğine gittiklerini belirterek, Türk iş dünyasının dış ticaret rotasını yeniden kurguladıklarını söyledi. Olpak, "Belirsizliğin hâkim olduğu küresel konjonktürde ticaretin seyrini iyi okumalı, ezber bozan adımlar atarak fırsatlara odaklanmalıyız. ABD'den Çin'e, Almanya'dan Rusya'ya uzanan geniş bir yelpazede belirlediğimiz 33 ülke ile strateji üretme, proje geliştirme ve somut ticari sonuç oluşturma sorumluluğumuzu artırdık" dedi.