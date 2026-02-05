Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.02.2026 10:14

Demir cevheri fiyatları 100 dolara geriledi

Çin’deki mevsimsel yavaşlama, piyasa dengesinde gevşeme sinyalleri ve metallerdeki genel düşüşün etkisiyle demir cevheri fiyatları ton başına 100 dolara geriledi. Fabrikaların üretimi azaltması ve stok yenileme faaliyetlerinin sona ermesi ise çelik talebinde düşüşe yol açıyor.

Demir cevheri fiyatları gerilemeye devam ediyor. Singapur'daki vadeli işlemlerde emtia, yüzde 2'den fazla değer kaybederek gün içi en düşük seviyesi olan 100,25 dolara indi ve Ağustos ayından bu yana en düşük kapanışına doğru ilerliyor.

Bugün diğer baz ve değerli metaller de düşüş kaydediyor. En büyük tüketici Çin'de, çelik üretiminin 2025 yılında sert düşüş göstermesi, demir cevheri fiyatlarını aşağı çekti.

Arz cephesinde ise Avustralya'daki önde gelen madencilik şirketleri rekor üretim seviyelerine ulaşırken, Gine'deki yeni Simandou projesi de faaliyetlerini hızlandırıyor. MySteel verilerine göre, Çin limanlarındaki rezervler rekor seviyelere yakın ve bu durum fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Fabrikalardaki stokların artması da düşüşü destekliyor.

Fitch Solutions'ın bir iştiraki olan BMI, limanlardaki yüksek stoklar ve Çin'de olası çelik üretim kısıtlamaları nedeniyle demir cevheri fiyatlarının düşüşünü beklediğini belirtti. BMI, bu yıl fiyatların ortalama 95 dolar/ton civarında olacağını öngörüyor.

Singapur'da saat 13:59 itibarıyla vadeli işlemler yüzde 1,5 düşüşle ton başına 100,95 dolardan işlem görürken, Şanghay'daki çelik sözleşmeleri de değer kaybetti.

