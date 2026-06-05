Demir cevheri fiyatları Çin talebi zayıflayınca geriledi: Haftalık kayıp derinleşiyor

Uzmanlar, mevsimsel talebin beklentileri karşılamadığını, olumsuz hava koşulları ve güçlü küresel arzın da fiyatlar üzerinde ek baskı yarattığını ifade ediyor.

Diğer çelik üretim girdilerinde ise sınırlı hareketlilik görüldü. Kok kömürü ve kok fiyatları hafif artarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik ürünlerinde genel olarak yatay ve zayıf bir görünüm hakim oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör