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Giriş Tarihi: 5.06.2026 09:36

Demir cevheri fiyatları Çin talebi zayıflayınca geriledi: Haftalık kayıp derinleşiyor

Demir cevheri fiyatları, Çin’de çelik üreticilerinin kâr marjlarındaki daralma ve zayıflayan talep nedeniyle düşüşünü sürdürerek haftalık bazda üst üste dördüncü kayba yöneldi.

Demir cevheri fiyatları Çin talebi zayıflayınca geriledi: Haftalık kayıp derinleşiyor
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Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı TSİ 02.45 itibarıyla yüzde 0,95 gerileyerek ton başına 766 yuana (113,05 dolar) indi. Kontrat haftalık bazda yüzde 2,1 değer kaybederken, gün içinde 760,5 yuan seviyesine düşerek 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda temmuz vadeli demir cevheri kontratı ise 101,5 dolar seviyesinde yatay seyretti. Ancak haftalık bazda yüzde 3,6 düşüş kaydederken, gün içinde 100,85 dolara gerileyerek 6 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, Çin'de çelik üreticilerinin artan kömür maliyetleri ve iç talepteki zayıflama nedeniyle baskı altında kaldığını belirtiyor. Bu durum, demir cevheri talebini de sınırlıyor.

Verilere göre Çinli üreticilerin kârlı çalışan oranı haziran başı itibarıyla yüzde 59'a gerileyerek son haftalarda görülen zirvenin altına indi. Günlük sıcak metal üretimi de hafif düşüşle üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Uzmanlar, mevsimsel talebin beklentileri karşılamadığını, olumsuz hava koşulları ve güçlü küresel arzın da fiyatlar üzerinde ek baskı yarattığını ifade ediyor.

Diğer çelik üretim girdilerinde ise sınırlı hareketlilik görüldü. Kok kömürü ve kok fiyatları hafif artarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik ürünlerinde genel olarak yatay ve zayıf bir görünüm hakim oldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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