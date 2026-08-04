Demir cevheri fiyatlarında düşüş baskısı güçleniyor: Arz fazlası ve zayıf talep etkili

Demir cevheri fiyatları haftanın yeni işlem gününde dalgalı bir görünüm sergilerken, piyasa uzmanları zayıf arz-talep dengesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Küresel ölçekte demir cevheri sevkiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, limanlardaki stokların artışını sürdürmesine neden oluyor. Buna karşın talep tarafında sıcak metal üretiminin üst üste haftalarda gerilemesi ve çelik üreticilerinin kârlılığındaki zayıflama, fabrikaların ham madde alımlarında daha temkinli davranmasına yol açıyor.

Yüksek arz ile zayıf talebin aynı anda etkisini göstermesi, liman stoklarının yüksek seviyelerde kalmasına neden olurken, demir cevheri fiyatlarını destekleyen maliyet unsurlarını da zayıflatıyor.

Öte yandan, Dalian Emtia Borsası'nda en aktif işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı ton başına 702,5 yuan seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör