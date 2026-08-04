Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Demir cevheri fiyatlarında düşüş baskısı güçleniyor: Arz fazlası ve zayıf talep etkili
Giriş Tarihi: 4.08.2026 10:06

Demir cevheri fiyatlarında düşüş baskısı güçleniyor: Arz fazlası ve zayıf talep etkili

Küresel arzın yüksek seyretmesi ve çelik sektöründeki talep zayıflığı, demir cevheri fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Analistler, mevcut piyasa koşullarının fiyatlarda ilave gerilemelere zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Demir cevheri fiyatlarında düşüş baskısı güçleniyor: Arz fazlası ve zayıf talep etkili
  • ABONE OL

Demir cevheri fiyatları haftanın yeni işlem gününde dalgalı bir görünüm sergilerken, piyasa uzmanları zayıf arz-talep dengesinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Küresel ölçekte demir cevheri sevkiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, limanlardaki stokların artışını sürdürmesine neden oluyor. Buna karşın talep tarafında sıcak metal üretiminin üst üste haftalarda gerilemesi ve çelik üreticilerinin kârlılığındaki zayıflama, fabrikaların ham madde alımlarında daha temkinli davranmasına yol açıyor.

Yüksek arz ile zayıf talebin aynı anda etkisini göstermesi, liman stoklarının yüksek seviyelerde kalmasına neden olurken, demir cevheri fiyatlarını destekleyen maliyet unsurlarını da zayıflatıyor.

Öte yandan, Dalian Emtia Borsası'nda en aktif işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı ton başına 702,5 yuan seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DEMİR #DEMİR FİYATLARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir cevheri fiyatlarında düşüş baskısı güçleniyor: Arz fazlası ve zayıf talep etkili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA