Demiryolu tesislerine GES santrali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu tesislerinde 4 güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alındığını bildirerek, "TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı" ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını belirtti. İlk etapta Balıkesir, Selçuk, Basmane garlarında ve Gaziantep'teki Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde 4 santralin devreye alındığını ifade eden Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat saat elektrik üretilecek" bilgisini verdi. Uraloğlu, bu santrallerden elde edilen elektriğin kullanılmaya başlandığını, demir yollarının sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olmaya devam ettiğini bildirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarını demir yolu taşımacılığıyla entegre ederek ülkenin enerji dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlamak için projeler yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "İlk etapta 4 GES projesi devreye girdi. TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı. Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

26 DURAĞA KURULUYOR

Uraloğlu, TCDD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığına, Marmaray Çatı GES Projesi yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Proje kapsamında Marmaray'daki 26 tren durağına 10.13 megavat kapasiteye sahip GES'ler kuruyoruz. İşletme ve güvenlik için ihtiyaç duyulan enerji, durakların çatılarındaki enerji santrallerinde üretilecek. Bu santraller yıllık 15 milyon kilovat saatinin üzerinde yenilenebilir enerji elde edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak."