Giriş Tarihi: 18.01.2026

Demiryolu yatırımlarına 261 milyarlık bütçe

TÜRKİYE'DE demir yollarında 2016 ve sonrasında başlayan 91 projenin hizmete alınması için bu yıl bütçeden 261 milyar 580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı. Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin, yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe ayrıldı. Yapımına 2016 ve sonrasında başlanan yatırımların, 2028'de bitirilmesi planlandı. TCDD Genel Müdürlüğü'ne ise bu dönemde, 111 milyar 580 milyon lira bütçe tahsisi yapıldı.

