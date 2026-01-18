Demiryolu yatırımlarına 261 milyarlık bütçe

TÜRKİYE'DE demir yollarında
2016
ve sonrasında
başlayan
91 projenin
hizmete
alınması için bu yıl bütçeden 261 milyar
580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı.
Söz konusu bütçe ile yatırım programında
yer alan ve yapımı devam eden önemli
projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise
2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü.
TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin, yapımına
devam edeceği projeler için bu yıl 24
milyar 274 milyon, yeni projeler için ise
13 milyar 725 milyon olmak üzere, toplam
38 milyar lira bütçe ayrıldı. Yapımına
2016 ve sonrasında başlanan yatırımların,
2028'de bitirilmesi planlandı. TCDD Genel
Müdürlüğü'ne ise bu dönemde, 111 milyar
580 milyon lira bütçe tahsisi yapıldı.