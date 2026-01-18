Demiryolu yatırımlarına 261 milyarlık bütçe

TÜRKİYE'DE demir yollarında2016ve sonrasındabaşlayan91 projeninhizmetealınması için bu yıl bütçeden 261 milyar580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı.Söz konusu bütçe ile yatırım programındayer alan ve yapımı devam eden önemliprojelerin bazılarının 2026, bazılarının ise2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü.TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin, yapımınadevam edeceği projeler için bu yıl 24milyar 274 milyon, yeni projeler için ise13 milyar 725 milyon olmak üzere, toplam38 milyar lira bütçe ayrıldı. Yapımına2016 ve sonrasında başlanan yatırımların,2028'de bitirilmesi planlandı. TCDD GenelMüdürlüğü'ne ise bu dönemde, 111 milyar580 milyon lira bütçe tahsisi yapıldı.